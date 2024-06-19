ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43539 طنا تشمل : 11335 طن يوريا صب و 12300 طن ملح و 8396 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 7008 أطنان بضائع متنوعة .

حديد وقمح في حركة الوارد

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25965 طنا تشمل : 8789 طن حديد و 6000 طن قمح و 5376 طن عدس و 4000 طن فول صويا و 1000 طن ذرة و800 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6000 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 1529 حركة .