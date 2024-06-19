الذهب يسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2335 دولارًا

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ظل بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي.

سجر سعر الذهب الفوري ارتفاعا خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2335 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2329 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2332 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ويحاول سعر الذهب الاستقرار وتثبيت أقدامه فوق المستوى 2325 دولارا للأونصة بعد أن استطاع الارتفاع يوم أمس ليغلق فوق هذا المستوى، ولكن ضعف أحجام التداول اليوم بسبب عطلة الأسواق الأمريكية قد تحد من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم يأتي بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفاً في الربع الثاني.

من جهة أخرى تتداول عوائد السندات الحكومية الأمريكية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 10 أسابيع وذلك في ظل التوقعات التي تتزايد تدريجياً في الأسواق بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما أثر أيضاً على مستويات الدولار الأمريكي الذي يتراجع اليوم للجلسة الثالثة على التوالي.

الجدير بالذكر أن التوقعات أخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهرت خفض واحد فقط لأسعار الفائدة هذا العام، ولكن توقعات الأسواق تميل إلى مزيد من الحذر، والتي يبدو أنها تجد تأكيدا من ضعف البيانات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الذهب.

خفض أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

وبالرغم من أن البيانات الأخيرة تظهر اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، يبحث البنك الاحتياطي الفيدرالي عن مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة وخلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهرا متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.

