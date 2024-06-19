ننشر أسماء الحجاج المتوفين في المستشفيات السعودية

حصلت "البوابة نيوز" على كشوف بأسماء المتوفين من الحجاج المتوفين الذين سقطوا اثناء تأدية مناسك الحج وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود خدمات لهم ووسائل انتقال، ودلت كشوف المستشفيات عن هوية الضحايا والمصابين والذين تبين ان اغلبهم من المصريين حاملي تأشيرات الزيارة.

وكانت وزارة السياحة طالبت كافة الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحي الموسم الحالي بالإبلاغ عن أي حالات وفاة او إصابة او فقدان للحجاج المسافرين عبر كل شركة وذلك لإبلاغ السلطات المختصة والتعامل مع الحالات المذكورة إن وجد.

وقالت الوزارة إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأحوال الحجاج خلال أيام المشاعر ونظرا للزحام الملحوظ الذي شهده مشعري عرفات ومنى فان الوزارة توجه كافة الشركات حال وجود أي حالات لمفقودين او حالات مرضية بالمستشفيات بسرعة اخطار مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي لكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة، أهمية الإبلاغ الفوري على أي من الحالات المذكورة للبعثة الرسمية حتى يتسنى لها اخطار الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية والتعامل مع الأمر في اقرب وقت ممكن.

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