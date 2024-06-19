محافظ الشرقية: لن أسمح لأي مواطن باستغلال العطلات الرسمية للبناء دون ترخيص

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم رؤساء المراكز والمدن بإستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص و تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات.

وقال المحافظ: لن اسمح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية والبناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحده المحليه بالقصاصين الشرق بازاله مزرعه مخالفه بمنطقة جمعية السوار علي مساحة ٦٠٠ متر تقريباً خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة غرف بالطوب الأحمر علي مساحه ١٨٠ متر تقريبا بمنطقة أبو سلايه علي حدود مركز التل الكبير وكذا إزالة غرف واسوار بالدبش علي مساحة ١٠٠ متر بأرض الكهرباء بالصالحيه وذلك بحضور مفتشي المتابعة الميدانية بالديوان العام وفريق عمل رئاسة المركز والادارة الزراعية بالصالحيه ومديري حمايه الاراضي والجمعيات المختصة.

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق حملات إزالة التعديات المخالفة حيث تم فك شدة خشبية لسقف بدون ترخيص لدور ثالث في منزل بمنطقة حسن صالح والتحفظ على الأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.