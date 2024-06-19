الإدارة الأمريكية توافق على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 360 مليون دولار

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على صفقة بيع أسلحة جديدة بقيمة 360 مليون دولار لتايوان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء - أن الصفقة الجديدة تشمل مئات الطائرات المسلحة بدون طيار ومعدات صواريخ ومواد دعم ذات صلة.

وتشمل الصفقة 291 نظاما من طراز "ألتيوس - 600 إم"، وهي طائرات بدون طيار مزودة برؤوس حربية، فضلا عن 720 طائرة بدون طيار من طراز "سويتش بليد".

وأضافت الوزارة أن الصفقة "تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المتلقية لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة".

وأشارت إلى أن هذه المساعدات "ستساعد على تحسين أمن الدولة المتلقية وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن "عملية نقل الأسلحة الأخيرة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.

ولم يكن هذا الإعلان غير عادي، على الرغم من مساعي الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة إلى تهدئة العلاقات المتوترة".

