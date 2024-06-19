حملات لحماية المستهلك على المنافذ والمحلات والمخابز في البحيرة.. صور

تفقد اللواء أحمد الحسيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وبحضور مأموري الضبط القضائي بالجهاز، اليوم الأربعاء، عددًا من المخابز البلدية والسلاسل التجارية للتاكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات والالتزام بوزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضه بالأسواق.

فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتفقد الحسيني، عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية و منافذ بيع اللحوم والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن،للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضاً التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك

وأسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن والرسمي وتم تحرير المحاضر للمخالفين.

تكثيف الحملات علي الأسواق خلال إجازة عيد الأضحي

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد بمديرية التموين بالمحافظة لمتابعة الأسواق العامة والمخابز وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار الاقتصادية المناسبة، فى إطار استعدادات المحافظه لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشددت على تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع اللحوم البلدية والمجمدة ومصانع وثلاجات اللحوم بدائرة المحافظة، مع وقف الإجازات لمفتشي التموين والأطقم الطبية والقيادات التنفيذية خلال ايام العيد.

وأعلنت نائب محافظ البحيرة، عن فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.

وأكدت بلبع، تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتهاللحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

وقف أجازات المفتشين خلال أيام العيد

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد عبد العال بإتخاذ عدة إجراءات للإستعداد لعيد الأضحى المبارك، عن وقف أجازات المفتشين خلال أيام العيد وتكثيف تواجد مفتشي التموين في الشوارع لمتابعة المخابز من خلال المرور من قبل اللجان المختصة ومراقبة المخابز والمتابعة المستمرة من مجموعة العمل عند الابلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من المخابز خلال أيام العيد والعمل على حلها فوراً، توفير كافة إحتياجات المواطنين من سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق تلبية لإحتياجات المواطنين خلال تلك الفترة، التنسيق مـع كافة الجهات المعنية ( مديرية الصحة - إدارة مباحث التموين - مديرية الطب البيطري ) وتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

وقف إجازات المخابز خلال أيام عيد الأضحى

وأعلن وكيل وزارة التموين في البحيرة، وقف إجازات المخابز خلال أيام عيد الأضحى على أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية للتأكد مـن وفرة الخبز المدعم للمواطنين، التأكيد على جميع محطات خدمات الوقود ومستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة بتوفير البنزين و السولار، اسطوانات البوتاجاز وذلك لعدم حدوث أي أزمات في هذه السلع خلال فترة عيد الأضحى والعمل على تلافي أية أزمات قبل حدوثها، متابعة الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة والتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية بفروعها المنتشرة بدائرة المحافظة وذلك لتلبية احتياجات جمهور المستهلكين من السلع مع الالتزام بمواعيد التشغيل الخاصة بهم خلال اجازة عيد الاضحي المبارك، المرور على المحلات العامة والمطاعم للتأكد من كميات اللحوم المعروضة ووفرتها.

كما أعلن عن تشكيل لجان بالتنسيق مع الطب البيطرى و مباحث التموين لمراقبة محلات الجزارة والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين، متابعة المجمعات الاستهلاكية والتأكيد علي وفرة كميات اللحوم المجمدة والمبردة داخل تلك المجمعات.



