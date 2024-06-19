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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام عملية توريد محصول القمح في الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٧٥٤٦طنا و ١١٧ كيلو قمح، موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد  لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح  المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراطا و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل  المسئولية  الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب القيادة السياسية توريد محصول القمح