وصول 63 ألف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 74000 طن بضائع و267 شاحنة و 52 سيارة، وشملت حركة الواردات 72500 طن بضائع و213 شاحنة و49 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 1500 طن بضائع و54 شاحنة و3 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة RISING LION وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني قادمة لصالح هيئة السلع التموينية، واتخذت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل تفريعها، كما استقبل ميناء الزيتيات السفينة ALMA MARINE وعلى متنها 9 آلاف طن سولار قادمة من ميناء مارسين بتركيا، بينما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و267 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 393 راكبا بموانيها.

