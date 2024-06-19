المستشار النمساوي: لن أسمح بأن تغرق البلاد في الفوضى بحل الحكومة

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم /الأربعاء/ أنه لن يسمح بأن تغرق البلاد في الفوضى بحل الحكومة وإنهاء الائتلاف الحكومي، وأنه يعطي الأولوية لاستقرار البلاد سياسيا ويتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن.

وقال نيهمر في تصريحات اليوم - إن وزيرة الطاقة والمناخ ليونور جيوسلر خالفت الدستور بالتصويت على قانون بيئي أوروبي بدون التشاور مع الحكومة.

واعتبر نيهمر أن الوزيرة انتصرت لأيدولوجية حزب الخضر على التزاماتها تجاه الحكومة الائتلافية، مشيرا إلى ان هذا يعد انتهاكًا واضحًا للقانون ويتم الآن فحص عواقبه.

وذكر المستشار أن الحكومة ليست ضد قانون إعادة الطبيعة وحماية البيئة الأوروبي بل على العكس تماما تُمارس المحافظة على البيئة والطبيعة في النمسا منذ عقود ولدينا غابات صحية وبحيرات ذات مياه صالحة للشرب وجنات طبيعية في كل مكان تنظر إليه.

وأضاف أنه من أجل تنفيذ الحفاظ على الطبيعة بشكل جيد لا نحتاج إلى إشراف من المفوضية الأوروبية من بروكسل، ونحن نعرف ما يجب فعله وقد أثبتنا ذلك لسنوات عديدة.

كما نوه المستشار إلى أن الأمر الخطير هو خرق الوزيرة جيوسلر للدستور بهدف تحقيق مكاسب انتخابية لحزب الخضر قبل انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي المقبلة. -

