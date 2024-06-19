إلهام شاهين: "ولاد رزق" أقوى أفلام الأكشن فى تاريخ السينما العربية

وجهت الفنانة إلهام شاهين إلى كل صناع وأسرة فيلم "ولاد رزق"، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم بمجرد طرحه بدور العرض السينمائى، للمشاركة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

رسالة إلى صناع العمل

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا مع أبطال وصناع العمل، أثناء حضورها افتتاح الفيلم بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وعلقت برسالة لصناع العمل قائله "مع أسرة فيلم أولاد رزق 3 (القاضيه) الذى تم أغلب تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أحييهم جميعا، برافو أقوى أفلام الأكشن فى تاريخ السينما العربية، فيه مجهود جبار من كل صناع الفيلم".

وتابعت "طارق العريان مخرج متميز جدا جدا فى هذه النوعية من أفلام الأكشن و متأثر جدا بالسينما الأمريكية، برافو طارق، ومجهود جبار من مدير التصوير مازن المتجول، و الممثلين رائعين وعاملين مجهود كبير، كلهم متميزين، أحمد عز حضور قوى و لياقة واضحة، عمرو يوسف كاريزما خاصة و خفة دم و قوة شخصية، آسر ياسين أداء عبقرى، كريم قاسم هايل، و على صبحى كوميديان جميل".

واختتمت "الحقيقة كل الأدوار لها بصمة حتى ضيوف الشرف، برافو محمد ممدوح و إياد نصار و أحمد فهمى و سيد رجب و أحمد الرافعى و كل البنات رائعين، أسماء جلال و نسرين أمين و فيدرا و رزان مغربى، الحقيقه كل من عمل فى هذا الفيلم أمام و وراء الكاميرا قدموا شغلهم بإجاده تامه، أحييهم جميعا على هذا النجاح، و الإيرادات الخيالية غير المسبوقة، و طبعا وراء هذا الجهد إنتاج قوى جدا جدا جدا، شكرا هيئة الترفيه السعوديه و المستشار تركى آل شيخ على الإهتمام بالسينما المصريه و توفير كل الإمكانيات اللازمة لتقديم الفيلم بهذه الصورة، ليكون أقوى أفلام الأكشن بالسينما العربية، مبروك لكل صناع الفيلم هذا النجاح الكبير".

يشار أن فيلم ولاد رزق الجزء الثالث حقق نجاحا كبيرا فور طرحه بدور العرض السينمائى بمصر، وحقق أرقاما قياسية بشباك تذاكر السينما خلال أيام قليلة من طرحة للمشاركة بموسم عيد الأضحى السينمائى.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفى، محمد ممدوح، أسماء جلال، نسرين أمين، والإخراج طارق العريان.