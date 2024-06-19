اليوم.. ميلاد "المعلم" حسن شحاته الـ 77

يحتفل "المعلم" حسن شحاته، أسطورة نادى الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ77، وسط أرقام تاريخية وإنجازات داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ميلاد حسن شحاته

ولد "المعلم" حسن شحاته، فى 19 يونيو 1947 ميلاديًا، ليتم اليوم عامه الـ 77، ويبدأ فصلًا جديدًا فى تاريخه.

إنجازات شحاته

وحقق حسن شحاتة أثناء إدارته الفنية للمنتخبات الوطنية، لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب القومي للشباب والكبار، بعدما قاد منتخب الشباب للتتويج بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا ببوركينافاسو عام 2003، ليأتى بعدها التتويج التاريخى بالثلاثية مع المنتخب الوطني الأول، وينشأ جيل جديد فى عالم الساحرة المستديرة بأرض الفراعنة.

حسن شحاته هو أكثر مدرب حقق ألقابًا عبر تاريخ منتخب مصر الأول، بواقع ثلاثية لكأس أمم أفريقيا ولقب للبطولة العربية 2007 وبطولة حوض النيل 2011 بالإضافة إلى حصوله علي جائزة أفضل مدرب في أفريقيا عام 2008.

مواجهة إيطاليا

ومن أهم المبارايات التى أدارها حسن شحاتة مع منتخب مصر، هى المواجهة التى جمعته بالمنتخب الإيطالى، حامل لقب كأس العالم 2006، والتى حقق عليه فوزًا تاريخياً، في مباراة رسمية، خلال منافسات كأس القارات عام 2009.

حسن شحاته مع المقاولون

كما نجح حسن شحاته في قيادة فريق المقاولون العرب للتتويج بلقبي كأس مصر والسوبر المحلي، حيث حصد الكأس على حساب الأهلي بهدفين لهدف، وعلى حساب الزمالك بأربعة أهداف لهدفين، في عام 2004 رغم تواجد الفريق بالقسم الثاني، وقاد الفريق للصعود للدورى الممتاز.

