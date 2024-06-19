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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص، في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وسقوط مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارة ملاكي مع أخرى "ميكروباص"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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