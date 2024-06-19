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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية بدسوق

ومحافظ كفرالشيخ يوجه بأستمرار الرقابة علي الأسواق

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة تضمنت «4 محاضر نقص وزن، و4 محاضر غير مطابق للمواصفات»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

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الأسواق والمحال التجارية جهاز حماية المستهلك مديرية التموين ومباحث التموين محافظ كفرالشيخ حملات تموينية بكفر الشيخ