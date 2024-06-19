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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومى للمرأة يناقش مستجدات إعداد دليل "التمكين"

القومي للمرأة
القومي للمرأة
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عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومستجدات ما تم الوصول اليه في إعداد دليل "تمكين المرأة المصرية "، مضيفة ضرورة تشكيل مجموعة عمل لتجميع الرسائل العلمية الاكاديمية المتعلقة بالمرأة وأوضاعها ومراحل تمكينها وذلك من الجامعات المصرية  المختلفة والمراكز القومية لادماجها في الدليل، مع الاستعانة ببعض الباحثين للمساعدة في تجميع تلك الرسائل العلمية.


تضمن الاجتماع مناقشة مقترح تنظيم ندوة في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

لجنة التدريب بالقومى للمرأة تمكين المرأة المصرية