"رياضة الشرقية": مليون مواطن احتفلوا بالعيد في مراكز الشباب

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، إن قرابة المليون مواطن، بالمحافظة، زاروا مراكز الشباب والأندية الرياضية، خلال فترة عيد الأضحى، ما بين صلاة العيد في ساحات مراكز الشباب، والتي بلغ عدد ساحتها 85 ساحة، وما بين الألعاب والتسلية والترفيه فيها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب ، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد تابع جهود مديرية الشباب والرياضة، فى تنظيم برامج وفعاليات «مبادرة العيد أحلى» فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتشهد مراكز شباب وأندية كفرالشيخ، إقبالًا متزايدًا من المواطنين عليها، كما قدمت على مدار ثلاثة أيام خدماتها بالمجان لما يقرب من مليون مواطن، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن خطة برامج وفاعليات مراكز الشباب، قدمت العديد من الأنشطة الفنية والرياضية لقضاء روادها أسعد الأوقات على مدار أيام المبادرة، مضيفًا أن مراكز شباب المحافظة بالقرى والمدن استقبلت مايقرب من مليون مواطن على مدار الثلاث أيام المنقضية من المبادرة، مشيرًا إلى إستقبال 85 ساحة حوالي نصف مليون مواطن، بمراكز الشباب والأندية الرياضية لأداء صلاة العيد بالتعاون مع مديرية الأوقاف، فضلاً عن تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية المتنوعة.

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