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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب وزير الخارجية الروسي: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن روسيا لا تستبعد أي خيارات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي -  إن "الحوار مع الولايات المتحدة الآن يتعلق بقضايا محددة تخص عمل البعثات الدبلوماسية وبعض الحالات الإنسانية وقضايا التأشيرات.

وفي بعض الأحيان يتم إجراء تبادلات عرضية على منصات متخصصة متعددة الأطراف".

وحول التصعيد من جانب الـ(ناتو)، أوضح ريابكوف، أنه "لا ينبغي على موسكو الرد بشكل خطابي على كل إشارة من بروكسل"، مشددا على أنه "يجب أن يتم العمل بشكل منهجي على الأجندة الروسية، بما في ذلك تعزيز الأمن، واستخدام الوسائل العسكرية دون استبعاد العنصر النووي".

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