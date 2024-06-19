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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هالة صدقى توجه رسالة لصناع فيلم "ولاد رزق"

هالة صدقى
هالة صدقى
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وجهت الفنانة هالة صدقى رسالة تهنئة إلى كل صناع وأسرة فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث، بمناسبة طرح الفيلم بدور العرض السينمائى، وإفتتاح الفيلم بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها مع نجوم ومخرج العمل لتشارك بها الجمهور.

 

وعلقت على الصورة "مبروك لفيلم ولاد رزق والافتتاح المشرف جدا بالرياض لصناعة السينما، ومبروك النجاح لأسرة الفيلم وصناعه".

حقق فيلم ولاد رزق الجزء الثالث نجاح كبير فور طرحه بدور العرض السينمائى بمصر، وحقق أرقام قياسية بشباك تذاكر السينما خلال أيام قليلة من طرحة للمشاركة بموسم عيد الأضحى السينمائى.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفى، محمد ممدوح، أسماء جلال، نسرين أمين، والإخراج طارق العريان.

يشار أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "الملكة"، بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، رانيا يوسف، باسم سمرة، كريم عفيفي، تأليف هشام هلال، والإخراج سامح عبدالعزيز.

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