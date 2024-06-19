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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بقتل شاب في مشاجرة بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بقتل شاب في مشاجرة بمنطقة المرج .
كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم، وفاة شخص بطعنات بالصدر والرقبة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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