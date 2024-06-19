قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بقتل شاب في مشاجرة بمنطقة المرج .
كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم، وفاة شخص بطعنات بالصدر والرقبة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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تجديد حبس متهم بقتل شاب في مشاجرة بالمرج
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بقتل شاب في مشاجرة بمنطقة المرج .
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بقتل شاب في مشاجرة بمنطقة المرج .