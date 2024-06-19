ads
الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي مواطن بالعقد السابع من العمر مصرعه، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث مروع بطريق برج رشيد أمام ميناء الصيد بمحافظة البحيرة، بين سيارة ملاكي بتوك توك، تم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام ميناء الصيد وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من:" م.ا، 6 سنوات، ا.م، 60 عامًا، ا.خ، 35 عامًا، ا.ا، 5 سنوات، ا.ال، 30 عامًا"، تم نقلهم لمستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة " ال .ا، 70 عامًا"، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 5 أشخاص البحيرة حادث تصادم في البحيرة حادث تصادم مصرع واصابة 6 مصرع وإصابة 6 أشخاص مديرية أمن البحيرة محافظة البحيرة