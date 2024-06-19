بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

لقي مواطن بالعقد السابع من العمر مصرعه، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث مروع بطريق برج رشيد أمام ميناء الصيد بمحافظة البحيرة، بين سيارة ملاكي بتوك توك، تم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام ميناء الصيد وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من:" م.ا، 6 سنوات، ا.م، 60 عامًا، ا.خ، 35 عامًا، ا.ا، 5 سنوات، ا.ال، 30 عامًا"، تم نقلهم لمستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة " ال .ا، 70 عامًا"، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.