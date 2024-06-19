أشهر وأغرب تقاليد الطب الصيني على مر التاريخ

الطب الصيني واحد من اشهر واغرب التقاليد التي عرفها البشر على مر التاريخ فقبل ظهور الطب الحديث كان الطب الصيني يعالج الاف البشر حتى بالرغم من الطرق والتقاليد الغريبة التي استخدمت فيه وظهر الطبي الصيني منذ الاف السنين وبالرغم من ظهوره منذ زمن بعيد مازال هناك الكثير من تقاليد الطبي الصيني التي تستخدم حتى وقتنا هذا، ظهرت سجلات التقنيات الطبية لأول مرة في الصين حوالي القرن الثاني قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين، عمل مئات الآلاف من الأطباء ليظهر الطب الصيني التقليدي المعروف بنهجه الغريب وغير التقليدي في الطب.

-الوخز بالإبر:

كان تم استخدامه كشكل من أشكال التخدير أثناء الجراحة، وأظهرت الدراسات أن المرضى لديهم استجابة جيدة للوخز بالإبر كعلاج للألم المزمن والألم العضلي الليفي، وأصبحت فعاليته كعلاج تكميلي أكثر وضوحا مع مرور الوقت، وعلى الرغم من أنه ليس لضعف القلب، فإن الوخز بالإبر ينجز المهمة بكمية صغيرة مخادعة من الألم طالما يمكنك تجاوز فكرة الوخز في وقت واحد في أماكن متعددة باسم الصحة.



-الحجامة:

من علاجات الطب الصيني التقليدي وهناك عالما جديدا بالكامل من الحجامة يعد بأكثر من مجرد دواء وهمي صغير، بالإضافة إلى مساعدة الأداء الرياضي، وتستخدم الحجامة التي تعد من علاجات الطب الصيني التقليدي بشكل عام لتخفيف الآلام المزمنة، وقد تكون أيضا علاجا لأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم، ووفقا للأبحاث الحديثة، يمكن أن تزيد الحجامة من توسع الأوعية الدموية والدورة الدموية، مما يسمح لجسمك بالتخلص من الفضلات والسموم بشكل أسرع، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك دليل على أن الحجامة ستخلصك من حالة قلبك في أي وقت قريب، إلا أنها قد تكون علاجا من الطب الصيني فعالا للتخفيف من جميع أنواع الأوجاع والآلام مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية.

:الجينسنغ:

أحد أكثر المكونات شهرة في أي مزيج من الطب الصيني التقليدي على أنه جذر نبات شخص لتشابهه الصارخ مع الإنسان ذي الأطراف، وجعلت أوجه التشابه المرئية الواضحة مع جسم الإنسان من الجينسنغ علاجا رمزيا لجميع الأمراض البشرية في الطب الصيني، ومن المعروف أن هذا الجذر له العديد من الآثار المفيدة التي يمكن أن تعزز الرفاهية على المدى الطويل، ونظرا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة يعتقد أن الجينسنغ يقلل الإلتهاب، وأظهرت الأبحاث قدرته على تقليل الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان، وقد يؤثر هذا الحد من الإلتهاب بشكل كبير على صحتك حيث يتم ربطه بالتحسينات في صحة الدماغ، وضعف الإنتصاب، وحتى الوقاية من السرطان.

-أبو بريص:

تستخدم الأبراص في الطب الصيني في محاربة السعال ونزلات البرد بقدرتها المفترضة على التأثير على الرئتين والكليتين (وكلاهما مرتبط بالسعال في الطب الصيني التقليدي)، ومن خلال تغذية الكلى وتقوية الرئتين، سيختفي السعال في أي وقت من الأوقات، وكل ذلك مع رشة بسيطة من السحلية المجففة، ويصفه الممارسون عادة بأنه علاج للعجز الجنسي وسرعة القذف أيضا، وإذا كنت قد تساءلت يوما عن ماهية هذا المخلوق المجفف المعلق بشكل ينذر بالسوء من نافذة الصيدلية الصينية المحلية، فأنت الآن تعرف بالضبط ما يفعله وكيف أن آثاره سحرية.

-فرس البحر:

أحد الكائنات البحرية المفضلة لدينا بقدرته الفريدة على إنجاب الذكور، ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم كحيوانات أليفة في أحواض السمك وحتى كغذاء، حيث وجد الطب الصيني التقليدي عددا لا يحصى من الفوائد الصحية المحتملة في المخلوقات الصغيرة الرائعة، ويتم الترويج لفرس البحر لإفادة الكلى بالإضافة إلى الأداء الجنسي والرغبة الجنسية، مع روابط مرتبطة بالرفاهية العامة والنشاط، ويدعي الممارسون أن فرس البحر يعزز قوة الكلى وكذلك يحفز نشاط الأعصاب.



-سلاحف لينة الصدفة:

هي مكون باهظ الثمن يعتقد أن لها خصائص تبريد، ويعتقد أن صدفة السلحفاة يمكنها ترطيب الجلد وتغذية الدم وعلاج الإسهال وتقوية جهاز المناعة بشكل عام، ووفقا لبعض الأبحاث، فإن صدفة السلحفاة اللينة تعزز إنتاج الجلوبيولين المناعي، والذي يمكن أن يطيل من وجود بعض الأجسام المضادة، وهذا يقوي جهاز المناعة ومن الأمراض، وبالإضافة إلى ممارسة الطب الطيني كعلاج، تعتبر السلاحف الرقيقة من الأطعمة الشهية في مناطق معينة من الصين لأنها مليئة بالمعادن والكولاجين.

-الصراصير:

انتشرت الصراصير في الطب الصيني وتضم العديد من المزارع في جميع أنحاء الصين مليارات من الزواحف لإستخدامها في الطب، وفي عام 2013، كانت هناك كارثة حيث هرب ملايين الصراصير من مزرعة صراصير، ويعتقد أن الصراصير تساعد في علاج الحروق وتستخدم في العديد من مستحضرات التجميل في الصين وكوريا الجنوبية، ويعتقد أيضا أنها تساعد في التهاب المعدة والأمعاء وقرحة الإثني عشر والسل الرئوي، وتقوم شركة أدوية بتطوير شراب طبي.

-أوتار الغزلان:

يعتقد أن أوتار الغزلان قد يفيد الجميع بقدرته على تقوية العظام والأوتار، وتقليل التشنجات العضلية، وحتى تخفيف التهاب المفاصل مؤقتا، ويعتقد أن هذه التأثيرات مرتبطة بالمستوى العالي من ببتيد الكولاجين والبروتينات الموجودة داخل الأوتار، وتظهر الدراسات قدرة هذا النسيج على تقليل فقدان العظام وتطور هشاشة العظام في الفئران، وإذا قررت يوما ما الإستثمار في بعض أوتار الغزلان من أجل صحة العظام، فحاول العثور على مصدر موثوق حيث كانت هناك العديد من التقارير عن الصيدليات التي تبيع أوتار الماشية الرخيصة بدلا من الغزلان الحقيقية.

-فطر كاتربيلر:

يعرف باسم عشب الدودة في الصين، ويستخدم في علاجات الطب الصيني التقليدي، وهو فطر مخيف يبدأ الحياة كبوغ صغير يصيب ظهور يرقات العثة التي تعيش في أعالي الجبال، وبمجرد أن تموت اليرقات، ينمو الفطر المخيف من أجسام المضيف في شكل أصابع شبيهة بالفضائي، ولحسن الحظ، الخصائص المعدية للفطر لا تؤثر على البشر، ومن المعروف أن فطر كاتربيلر يساعد في مشاكل الكلى والكبد، ويستخدمه بعض الرياضيين لتعزيز الأداء، وأظهر بحث جديد نشاطا ضد الخلايا السرطانية يمكن أن يقلل من حجم الأورام، وخاصة في سرطان الرئة والجلد.

-نجم البحر:

تشتهر نجوم البحر بخصائصها القوية المضادة للإلتهابات، مع وجود التهاب مرتبط بالعديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل، والسكري، وأمراض القلب، ومتلآزمة القولون العصبي، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والحساسية، والربو، وحتى السرطان، لذلك تسنخدم نجوم البحر في علاجات الطب الصيني التقليدي، ومن السهل أن نرى كيف يمكن البحث عن أحد المكونات ذات التأثيرات المضادة للإلتهابات، ويتم حتى استكشاف هذه الآثار في الطب الغربي، هناك، يتم التحقيق في المادة اللزجة لنجم بحر معين لتطبيقها في علاج الأمراض المرتبطة بالإلتهابات.