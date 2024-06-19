رئيس جامعة بنها يهنئ طلاب الحاسبات لتأهلهم للمرحلة النهائية فى هاكاثون

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها طلاب كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لتأهلهم للمرحلة النهائية في هاكثون للعام الثاني على التوالي والذي أعلنت عنه إحدي شركات الاتصالات، تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET.

وأكد الجيزاوي، فى بيان له اليوم، أن الجامعة حريصة على دعم الطلاب المبتكرين والنوابغ فى مختلف المجالات.

من جانبه قال الدكتور كرم جودة عميد الكلية، إن فريق الكلية ضم طلاب المستوى الرابع برنامج "أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية".

وأشار جودة الى أنه من اكثر من 500 متسابق صعد الفريق (Security Geniuses) الممثل باسم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الى المرحله النهائية وأصبح من ضمن أفضل 12 فريق وضم الفريق كل من (أروى فكري - رضوى خالد - الاء عبدالظاهر- نورالدين وليد -سيف الدين ياسر - سعد الدين ياسر - مصطفى خالد - جورج طارق) بمشروع "توليد إخفاء المعلومات وتشفيرها والكشف عنها" Steganography Generation and Detection تحت اشراف الدكتور أحمد طه منسق برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية ورئيس قسم علوم الحاسب، ويهدف المشروع إلى حماية المعلومات عن طريق اخفائها وتشفيرها في جميع أنواع الملفات مع الكشف عنها.

ويعد هاكاثون للأمن السيبراني واحدا من المبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتم تصميم هذا البرنامج لتعزيز الابتكار والتعاون والإبداع في مجال أمن المعلومات عن طريق جذب قادة الصناعة والشركات الناشئة والباحثين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وقد شارك في الهاكثون اكثر من 500 متسابق 40 فريق فى مجالات مختلفة مثل ( IoT Security - Cyber Threats Detection and Prevention - Compliance - Software Security - Endpoint Protection - AI in Cybersecurity - Cybersecurity Educational Games ).