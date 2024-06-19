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الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفاع الدولار عالميا
ارتفاع الدولار عالميا
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حقق الدولار الأمريكي بعض المكاسب اليوم الأربعاء أمام سلة العملات الرئيسية  الست، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في حين تراجع الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا اليوم.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت في مايو، وجرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض على نحو كبير، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

وبلغ سعر  اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا طفيفا إلى 1.0736 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.28.

وانخفض الإسترليني 0.02% إلى 1.2706 دولار قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي تأتي قبل قرار سياسة نقدية من بنك إنجلترا غدا الخميس إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحقق الدولار الأسترالي أداء قويا مقابل الدولار، وصعد في أحدث معاملاته 0.12% إلى 0.6664 دولار ليضيف إلى ارتفاع بلغ 0.66% في الجلسة السابقة. وعلى النقيض انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.6133 دولار.             
ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 157.83 مقابل الدولار.

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