الصحة: أقسام الطوارئ في مكة والمدينة تستقبل 1110 حاجآ مصريآ (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألفا و726 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 1110 حالات مرضية، بينما دخل الأقسام الداخلية في مستشفيات المشاعر ومكة والمدينة 364 حالة، خرج منهم 44 حالة، وبقي تحت العلاج والملاحظة 328 حالة مرضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ7 من الحجاج المصريين، لافتا إلى عدم وجود أي أمراض معدية بين الحجاج المصريين، ووجود تعاون وتنسيق كامل مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

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