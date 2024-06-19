ads
الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: أقسام الطوارئ في مكة والمدينة تستقبل 1110 حاجآ مصريآ (صور)

بعثة الحج الطبية
بعثة الحج الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألفا و726 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 1110 حالات مرضية، بينما دخل الأقسام الداخلية في مستشفيات المشاعر ومكة والمدينة 364 حالة، خرج منهم 44 حالة، وبقي تحت العلاج والملاحظة 328 حالة مرضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ7 من الحجاج المصريين، لافتا إلى عدم وجود أي أمراض معدية بين الحجاج المصريين، ووجود تعاون وتنسيق كامل مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

IMG-20240619-WA0005
IMG-20240619-WA0005
IMG-20240619-WA0006
IMG-20240619-WA0006
IMG-20240619-WA0007
IMG-20240619-WA0007
IMG-20240619-WA0004
IMG-20240619-WA0004
IMG-20240619-WA0003
IMG-20240619-WA0003
IMG-20240619-WA0002
IMG-20240619-WA0002
IMG-20240619-WA0001
IMG-20240619-WA0001
أعلنت وزارة الصحة والسكان اقسام الطوارئ الاسعاف المصريه الدكتور عمرو رشيد الصحة والسكان المدينة المنورة تقديم خدمات الكشف والعلاج هيئة الاسعاف المصرية رئيس هيئة الإسعاف المصرية