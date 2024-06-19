رابع أيام العيد.. محافظ الغربية يتابع جهود رفع الإشغالات والنظافة بالقرى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مفاجئة لليوم الرابع على التوالي شملت حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينه زفتى ، مركز ومدينة السنطه ، مركز ومدينة كفر الزيات ، مركز ومدينة المحلة ، مركز ومدينة سمنود، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الاضحى المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة ، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

وقام المحافظ بجولة صباحية مفاجئة بمركز ومدينة قطور موجها بشن حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.

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