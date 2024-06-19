السياحة تطالب الشركات ببيانات المتوفين والمفقودين خلال موسم الحج

طالبت وزارة السياحة كافة الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحي الموسم الحالي بالإبلاغ عن أي حالات وفاة أو إصابة أو فقدان للحجاج المسافرين عبر كل شركة، وذلك لإبلاغ السلطات المختصة والتعامل مع الحالات المذكورة إن وجدت.

وقالت الوزارة: إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأحوال الحجاج خلال أيام المشاعر ونظرا للزحام الملحوظ الذي شهده مشعرية عرفات ومنى فإن الوزارة توجه كافة الشركات حال وجود أي حالات لمفقودين أو حالات مرضية بالمستشفيات بسرعة إخطار مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي لكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة، أهمية الإبلاغ الفوري على أي من الحالات المذكورة للبعثة الرسمية حتى يتسنى لها إخطار الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية والتعامل مع الأمر في أقرب وقت ممكن .

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء العديد من الحجاج الذين لقوا مصرعهم أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة ومنى، مؤكدين أن تلك القوائم منسوبة لمستشفيات سعودية تم نقل الجثامين إليها .

جهود مصرية سعودية

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صرح بأنه بناء على توجيهات من سامح شكرى وزير الخارجية للقطاع القنصلى بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى المملكة العربية السعودية، فإن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى.

وقامت السفارة المصرية فى الرياض بإيفاد بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم فى إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن. كما تقوم البعثة القنصلية بالتنسيق الدائم والمستمر فى هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

غرفة طوارئ

وكشف المتحدث الرسمى، بأن القنصلية المصرية فى جدة قامت بتدشين غرفة طوارئ تعمل على مدار ال٢٤ ساعة، لاستقبال اتصالات السادة المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

ومن ناحية أخرى، دشن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية المصرية غرفة عمليات تعمل على مدار ال٢٤ ساعة لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، موضحين انه يمكن لمن يرغب فى المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، أو الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لذوى المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد استمرار جهودها على مدار الساعة لتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام.