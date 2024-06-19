أفرادها لديهم آذان طويلة.. تعرف على أغرب قبائل العالم

قبيلة داياك واحدة من اغرب قبائل العالم بسبب ما تمارسه هذه القبيلة منذ عقود طويلة حيث يقومون بوضع حلقات ثقيله في ثقب الاذن منذ الصغر حتى تقوم بسحب شحمة الاذن بذلك الشكل المحزن ولكن الفتيات في الاجيال الحاليه لم يلتزموا بهذا التقليد، هذه القبيلة تقطن غابات بورنيو المطيرة في اندونيسيا لديهم مقاييس اخرى للجمال والحكم على الاشخاص وهي الاذان الطويلة فكلما كانت الاذن اطول كلما كان هذا دليل على نبل السيدة واصلها الطيب.

وتعرف القبائل التي تعيش في اندونيسيا بكثرتها، وتنوع ثقافتها وظهور ثقافات غريبة، تنفرد بها كل قبيلة أو منطقة، والثقافة الفريدة لقبائل الداياك تتمثل في تقليد إطالة شحمة الأذن، لتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 سينتمترا، وهذا التقليد لا يرى على نطاق واسع في القبيلة كاملة، ولكن في عدد قليل من فروعها، مثل فرع "داياك كينياه" في شرق جزيرة بورينو، وجذور هذه الممارسة تعود إلى فترة طويلة من الزمن، وله ضوابط للتفريق بين النساء والرجال، إذ يجب ألا يتجاوز طول شحمة أذن الرجال الكتف، أما بالنسبة للنساء، فيسمح لهن بإطالة شحمة الأذن إلى الصدر.

وعلى حسب القبيلة والمنطقة يختلف الغرض من هذا التقليد ففي قبيلة داياك كيان، طول شحمة الأذن يرتبط ارتباطا وثيقا بالطبقات الاجتماعية، إذ يشير طول شحمة الأذن إلى أن الشخص ينحدر من عائلة نبيلة اما القبائل الاخرى والمناطق حول قبيلة داياك يكون هناك اسباب اخرى لممارسة نفس التقليد.

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