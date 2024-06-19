مجلس الكنائس العالمي يناقش التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29

أعلن مجلس الكنائس العالمي، عن عقد مؤتمرين بيئيين عالميين رئيسيين في وقت لاحق من هذا العام 2024 ، لمناقشة التنوع البيولوجي.

وأوضح مجلس الكنائس العالمي في بيان له أنه سيتم انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16) في كالي، كولومبيا، في الفترة من 21 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2024، وأيضا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) سيعقد في عام 2024، باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، لافتا الى انه يجب النظر إلى هذين الحدثين على أنهما مترابطان في ضوء الروابط الوثيقة بين التنوع البيولوجي وأزمات المناخ.

وأشار المجلس إلى ان التنوع البيولوجي يعد عاملاً رئيسياً في التخفيف من تغير المناخ وكذلك في التخفيف من آثاره، حيث تعمل النظم البيئية الصحية كمصارف للكربون.

وتشير التقديرات إلى أن هذا قد أزال حوالي 60% من الانبعاثات العالمية منذ الثورة الصناعية.بالإضافة إلى ذلك، يزيد التنوع البيولوجي من قدرة النظم البيئية على الصمود، مما يقلل من تأثيرات المناخ (مثل الفيضانات) على المناظر الطبيعية والمجتمعات. لذلك، تعد حماية التنوع البيولوجي واستعادته بُعدًا أساسيًا للعمل المناخي.

ومن جانب اخر من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى اضطراب شديد في النظم البيئية ويؤدي إلى المزيد من فقدان التنوع البيولوجي. تشير الدراسات إلى أن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار درجتين مئويتين قد يترك 5% من جميع الأنواع معرضة لخطر الانقراض. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يؤدي تغير المناخ إلى انقراض نصف الأنواع المعروفة على الأرض. في حين أن تدمير الغابات والمراعي المخصصة للزراعة هو المحرك الرئيسي لتدهور التنوع البيولوجي حاليًا، فإن تغير المناخ هو ثاني أكبر سبب لفقدان التنوع البيولوجي في المحيطات ورابع أكبر سبب على الأرض.ومع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فمن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير أكبر على التنوع البيولوجي في المستقبل القريب.

وتؤدي كلتا الأزمتين إلى تفاقم التحديات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه الطبيعية والغذاء للملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. ونظراً لتأثير هذه الأزمات على الوصول إلى هذه الموارد الأساسية، يتعين علينا أن نعالج هذه العلاقة من خلال وضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، ودعم النظم البيئية، وتعزيز السيادة الغذائية والحصول على المياه النظيفة.

قضية هامة

معالجة فقدان التنوع البيولوجي المتسارع وتغير المناخ الجامح معًا أمر بالغ الأهمية لضمان وجود كوكب صالح للعيش يوفر سبل عيش الناس واحتياجاتهم الأساسية ويعزز ازدهار جميع أشكال الحياة. وكلاهما يتطلب تغييرات عاجلة ومنهجية من شأنها أن تبعدنا عن الاقتصادات الاستخراجية التي تسعى إلى تحقيق أرباح وتوسع لا حدود لهما نحو نماذج معيشة أكثر عدلاً واستدامة ورعاية. ومع ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته الحكومات نحو تحقيق أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (2022) واتفاق باريس (2015) كان غير كافٍ وبطيئًا للغاية بحيث لا يتمكن من مواجهة حجم وسرعة الأزمة. علاوة على ذلك، فإن الاستغلال التجاري المستمر لأزمة تغير المناخ من خلال تدخلات غير واقعية تهدف إلى تحقيق الربح بدلا من ملاحقة حلول حقيقية، يعرض رفاهية كل الخليقة للخطر.

التركيز على كولومبيا

تعد كولومبيا، مكان انعقاد هذا الاجتماع للجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي ومؤتمر الأمم المتحدة القادم للتنوع البيولوجي، واحدة من أكثر الدول تنوعًا بيولوجيًا في العالم. ومع ذلك، فإن التنوع البيولوجي فيها يتراجع بسبب الاستخدام غير المستدام للأراضي، وخاصة للزراعة وتربية الماشية والتعدين. وأكثر من 10% من 3429 نوعًا حيوانيًا معروفًا في البلاد - والعديد منها مستوطن في كولومبيا - مهددة بالانقراض. وتساهم البلاد بنسبة 0.6% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ولكنها من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، حيث تعاني بانتظام من الفيضانات المدمرة وموجات الجفاف. ومع ذلك، يبدو أن إزالة الغابات تباطأت في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 29% في عام 2022 "نتيجة لما قد يكون أول عملية سلام في التاريخ تضع البيئة في المركز".

إن التركيز على كولومبيا، إلى جانب حالات الصراع الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية مثل غزة والسودان وأوكرانيا، يعمل أيضًا على تسليط الضوء على تأثير الحرب على البيئة، سواء من حيث الأضرار البيئية المباشرة الناجمة عن العنف المسلح. وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن آلات الحرب ــ فضلاً عن العوائق التي يفرضها الصراع في أي مكان على التعاون الدولي المطلوب بشدة لمعالجة هذه الأزمات العالمية.

الحفاظ على حقوق الإنسان

من خلال الدفاع عن 80% من التنوع البيولوجي المتبقي في العالم، تلعب مجتمعات السكان الأصليين دورًا محوريًا في التنوع البيولوجي وحماية المناخ. ويربط إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بوضوح قضايا الحفاظ على التنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم والموارد؛ الاعتراف بقيم ومعارف ومساهمات الشعوب الأصلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي؛ والوصول إلى العدالة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وكثير منهم من السكان الأصليين.

ويتعين على المجتمع الدولي أن يبقي حقوق الإنسان في دائرة الضوء بينما تستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. ومن بين المخاوف الأخرى، نشير إلى الاحتجاز غير القانوني حتى اليوم لـ 23 مسؤولاً من كاراباخ بعد انتهاء الحصار المفروض على ممر لاتشين، بالإضافة إلى مئات السجناء السياسيين الآخرين في أذربيجان. علاوة على ذلك، ونظراً لأن النفط والغاز يشكلان ما يقرب من 90% من عائدات التصدير في أذربيجان، وفي ظل العلاقات القوية التي تربط الحكومة بصناعة النفط والغاز، فقد يواجه نشطاء المناخ المحليون والدوليون أعمالاً انتقامية.

تمويل التنوع البيولوجي وحماية المناخ

سيكون التمويل موضع خلاف في مؤتمري الأطراف المعنيين بالتنوع البيولوجي والمناخ. ومن المتوقع أن يضع مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على وجه الخصوص هدفًا جديدًا لتمويل المناخ.إن حماية التنوع البيولوجي والمناخ تتطلب استثمارات ضخمة. وفقًا لدراسات مختلفة، تبلغ المبالغ المتوقعة المطلوبة للاستجابة لأزمة التنوع البيولوجي وحالة الطوارئ المناخية 722-967 مليار دولار أمريكي و2.4 -4.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا، على التوالي، بحلول عام 2030. إن الحفاظ على صحة كوكبنا لا يؤدي إلى فوائد اجتماعية وبيئية فحسب، بل سيساعد أيضًا في تقليل التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ التي تقدر بما يصل إلى عشرات التريليونات من الدولارات سنويًا. تأسست على مبدأ الملوث يدفع، ويجب على الدول الغنية المسؤولة بشكل أكبر عن التنمية العالمية والتي استفادت أكثر من غيرها أن تساعد في دفع ثمن الأزمات البيئية العالمية، بما في ذلك تمويل استعادة التنوع البيولوجي، وتدابير التكيف، والانتقال العادل إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة في عام 2018. البلدان منخفضة الدخل، فضلاً عن المساهمة في صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم إنشاؤه لدعم المجتمعات التي تعاني من وطأة ظاهرة الاحتباس الحراري. هذه مسألة عدالة.

ومن الممكن أن يؤدي إلغاء ديون أقل البلدان نموا والإصلاح الضريبي الدولي إلى زيادة الموارد اللازمة لسد فجوة التمويل ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تعيق العمل المناخي. وعلى وجه الخصوص، فإن إنشاء اتفاقية ضريبية دولية ونظام ضريبي موحد من شأنه أن يدعم الاستثمار في الأهداف البيئية. ومن الممكن أن يؤدي إلغاء الدعم المقدم لصناعة الوقود الأحفوري وخفض الإنفاق العسكري إلى إعادة توجيه التدفقات المالية نحو التنوع البيولوجي وحماية المناخ.

توصيات مجلس الكنائس العالمي

يدعو المجلس الكنائس حول العالم إلى تعلم من الروحانيات والممارسات الأصلية التي تحمي التنوع البيولوجي والمناخ.

حشد جماهيرهم ومجتمعاتهم الدينية لممارسة الضغط وبناء الإرادة السياسية من أجل اتخاذ إجراءات جذرية في مجال المناخ وفي الوقت المناسب دون زيادة تدهور النظام البيئي أو تعريض الفئات الأكثر ضعفاً للخطر.

تحميل الحكومات المسؤولية عن تحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمناخ.

دعم قانون الإبادة البيئية، وFFNPT وحملة زكا الضريبية المسكونية التي تربط العدالة الضريبية بالعدالة البيئية.

"تنفيذ الأقوال" واتخاذ الإجراءات المؤسسية لمكافحة تراجع التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال الوعي التعليمي، والدعوة، والطقوس الدينية والصلاة (مثل حملة موسم الخلق)، وتجديد الأراضي، واستعادة التنوع البيولوجي، والممارسات المالية المسؤولة عن المناخ.