ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟

هناك شهور في الاسلام عرفت بـ"الأشهر الحُرم"، وسميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال بين الناس، وجاءت بصيغة الجمع، وقال تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ"، وفي هذه الأشهر المعصية تكون أعظم وأشد عقاباً، كما أن الطاعة تكون فيها أكثر أجراً، والأشهر الحرم هي أربعة أشهر ثلاثة منها متتابعة، وهي "ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم" وشهر رجب.

وذكر الله تعالى هذه الأشهر في قوله: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)، كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (الزَّمانُ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَومَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ والأرْضَ، السَّنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْها أرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ، الذي بيْنَ جُمادَى وشَعْبانَ)، ولهذه الأشهر عدة خصائص وفضائل (مضاعفة الحسنات والسيئات فيها، وشهر محرم يتميز بأفضلية الصيام فيه، والإكثار من الصيام في هذه الأشهر مستحب.

ومن ضمن فضائل هذه الأشهر تشريف الله تعالى لها بأنه خصها بالذكر من بين الأشهر جميعها، ووقوع الحج فيها، وفيهم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات وفيها أفضل أيام السنة وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأعظم يوم وهو يوم عرفة، وفيها يوم عاشوراء الذي يكفر صيامه سنة من الذنوب.