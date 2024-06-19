مساعد الرئيس الروسي: لدينا مخزون كبير من الأسلحة التي تستخدمها أنواع مختلفة من القوات

أكد أليكسي ديومين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها مخزون كبير من الأسلحة التي تستخدمها أنواع مختلفة من القوات، وأن الأسلحة والمعدات الحربية تتمتع بإمكانية كبيرة للتطوير والتحديث ما سيسمح برفع وتحسين خصائصها التكتيكية والفنية.

وأشار مساعد الرئيس الروسي -حسبما ذكر موقع ( روسيا اليوم)- إلى أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تتمتع بإمكانات تسمح بتحسين خصائصها القتالية ودقة إصابتها، مشددا على أنه توجد منظومات أسلحة تعمل في الخدمة منذ فترة طويلة، لكن رغم ذلك توجد فيها إمكانية تحسينها وتطوير مدى دقتها وإصابتها وغير ذلك من المعايير الفنية.

وأكد أنه يجري في الوقت الراهن تنفيذ عمل كبير في إطار تحقيق المهمات التي حددها الرئيس بوتين في مجال تطبيق واستخدام التكنولوجيا الفائقة التطور لإنتاج منظومات أسلحة حديثة.

