بالصور.. 90% نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية في آخر أيام عيد الأضحى

فى صباح اليوم الرابع والأخير من أيام عيد الأضحى المبارك، وصلت نسب إشغال بعض شواطىء محافظة الإسكندرية إلى 90 % فى خصوصًا في شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها.

بينما وصلت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الغربى إلى30- 40 % مع رفع الرايات الصفراء بها، واستقرار حالة الأمواج.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن هدوء واستقرار لحالة البحر و الأمواج بكافة الشواطىء حيث ان درجة الحرارة سجلت اليوم 31 درجة مئوية.

كما أكدت على انتشار مفتشيهم بكافة الشواطئ للمتابعة والتأكد من إلتزام مستأجرين الشواطئ و أيضا العمال بكافة التعليمات.

وحذرت السياحة والمصايف من دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، وعدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.