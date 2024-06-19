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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية بالقطامية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بمنطقة القطامية في القاهرة الجديدة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن، وأقروا بارتكابهم 4 شقق سكنية.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من  ضبط  3عاطلين بالقطامية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

واعترفوا بارتكابهم عددا من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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