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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة ملاكي في المرج

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة المرج، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى بأحد الشوارع الجانبية بالمرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقروا بارتكابهم واقعة السرقة بغرض تغير ملامحها وتفكيكها وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا من شخص يفيد بسرقة سيارته وبإجراء التحريات الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمبن وبحوزتهما السيارة المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها والتربح منها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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