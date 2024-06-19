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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات في الشرقية احتفالا بالعيد

احتفالات عيد الأضحى
احتفالات عيد الأضحى المبارك
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توافد الآلاف من أهالي الشرقية صباح اليوم الاربعاء على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال برابع أيام عيد الأضحي المبارك وسط فرحة وسرور خاصة من الأطفال والشباب.

 وشهدت الحدائق العامة وخاصة حديقة الحيوان ونادي الشرقية وحديقة الكفراوي بالعاشر من رمضان ونادي الصالحية الجديدة توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد.

وشهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق والتي تعد أكبر تجمع خلال إجازات العيد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وتواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة حيث يقوم العاملون بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة.

ولفت إلى أن الحديقة استقبلت علب مدار الأيام الماضية أكثر من ألفين زائر وان إدارة الحديقة تقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الدخول للفرد خمسة جنيهات فقط فضلًا عن الاهتمام والرعاية بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك من خلال خطة تفصيلية وزيادة منافذ بيع التذاكر بناء على توجيهات اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية وإشراف الدكتور محمد جلال مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات العامة المنتشرة بمدينة الصالحية إقبالًا كبير من المواطنين وخاصة الشباب والفتيات للاستمتاع بإجازة العيد. 

فيما جابت قوات من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحماية الآداب بمديرية أمن الشرقية بعض الشوارع والميادين والحدائق لمواجهة أي مظاهر للخروج عن الحدود والآداب العامة وللحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها أثناء احتفالات المواطنين بالعيد.

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