فى ذكرى ميلاد حسن حسني.. محطات في مسيرة "باشا الكوميديا" في السينما المصرية

تحل اليوم الموافق 19 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسنى، والذى قدم تاريخاً فنياً هاماً خلال مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

النشأة

عاش الفنان حسن حسنى الدراما فى بدايات حياته، حيث رحلت والدته مبكراً وهو فى سن الطفولة، وكانت أول الصدمات التى لحقت به، وأثر ذلك عليه كثيراً فى طفولته، ولم تكن على قدر من السعادة كما يتمنى أى طفل.

البداية مع الفن

بدأت رحلة الفنان حسن حسنى الفنية، من مسرح المدرسة، حيث وجد ضالته بمجرد الوقوف وتقديم أدوار وشخصيات فنية، وتم تكريمه وحصوله على العديد من الجوائز من الإدارات التعليمية المختلفة فى مراحل التعليم، ومنذ ذلك الحين عشق الفن، وتحديداً الوقوف على خشبة المسرح.

البداية مع المسرح

شارك الفنان حسن حسنى فى بداياته الفنية على المسرح العسكرى، وقدم العديد من العروض المسرحية، حتى تم حل المسرح العسكرى عقب هزيمة ٦٧، وتوجه بعدها الفنان حسن حسنى إلى العديد من الفرق والمسرح القومى، حتى إستقر بفرقة جلال الشرقاوى.

بدايات تراجيديا لأهم رموز الكوميديا

بدأ الفنان حسن حسنى تاريخه الفنى بالعديد من الأدوار التراجيديا والدراما، بعيداً عن الكوميديا، وكانت أهم بداية إنطلاق له من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً"، والذى يعتبر العمل الحقيقي الذى قدمه للجمهور، نظراً لمساحة الدور، إلى جانب أنه عمل درامى ساهم فى دخوله إلى كل الأسر فى ذلك الوقت.

السينما

لم تختلف رحلة الفنان حسن حسنى فى السينما عن بداياته فى المسرح، حيث كان الطابع التراجيدي والدرامي هو السمه السائدة على أدواره الفنية، فقد ظهر من خلال فيلم "الكرنك"، ثم سواق الأتوبيس والبرئ وغيرها من الأعمال التى قدم من خلالها أدوار الدراما بنجاح كبير.

خروج مارد الكوميديا

بدأت رحلة الفنان حسن حسنى مع الكوميديا من خلال العودة إلى المسرح فى منتصف الثمانينات، بالانضمام للعرض المسرحي "اعقل يا مجنون"، والذى أصبح نقطة انطلاق برداء فنى جديد، ليصبح أحد أهم رموز الكوميديا فى الفن المصرى والعربى.

الكوميديا فى السينما

استطاع الفنان حسن حسنى أن يكون طرف أساسي فى معادلة الفن، وذلك من خلال مشاركة سينما الجيل الجديد مع مطلع الألفية الجديدة، وشارك بالشخصية الكوميدية من خلال أفلام مثل عبود على الحدود، واللمبى، والباشا تلميذ، وغيرها الكثير، ليقدم لنا "كاركتير" كوميدي يصعب تعويضه أو تكراره.

أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان حسن حسنى العديد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، أبرزها فيلم "البرئ، الكرنك، دماء على الأسفلت، اللمبى، الباشا تلميذ، خارج على القانون، عبود على الحدود، الغواص، خيال مآته"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "أرابيسك، رأفت الهجان،

حلم الجنوبى، أبو العلا ٩٠، أبنائي الأعزاء شكراً، لقاء على الهوا، عفاريت السيالة، مزاج الخير"، وفى المسرح شارك في عدد من العروض المسرحية أبرزها "جوز ولوز، حزمنى يا، عفروتو، قشطة وعسل، لما بابا ينام".