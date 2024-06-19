أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 529 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 529 ألفا و750 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1130 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "7 آلاف و984 دبابة و15 ألفا و319 من المركبات المدرعة و14 ألفا و7 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و857 من أنظمة الدفاع الجوي و2297 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2351 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و78 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و221 طائرة بدون طيار".

