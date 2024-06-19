الأمم المتحدة: الحرب على غزة خلفت 39 مليون طن من الأنقاض

أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بأن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي نتج عنها تراكم 39 مليون طن من الأنقاض أي ما يعادل 107 كيلوجرام من الأنقاض لكل متر مربع في القطاع.

جاء ذلك في تقرير نشرته الامم المتحدة بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة .

وأشار البرنامج إلى أن الآثار البيئية للحرب على قطاع غزة قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مبيناً أن سكان القطاع يواجهون مخاطر تلوث التربة والمياه والهواء.

ودعا التقرير إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح والحد من التأثير السلبي على البيئة.

وأوضح التقرير أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة قد انهارت بشكل شبه كامل، محذراً من أن مياه الصرف الصحي بدأت تختلط بالبحار والتربة ومياه الشرب وحتى الغذاء.

و اشار التقرير بأن الذخائر والمواد الكيميائية المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة تسببت في تلوث التربة وموارد المياه، مشيراً إلى أن خطر تسرب المعادن الثقيلة بسبب تلف الألواح الشمسية يُعد كبيراً.