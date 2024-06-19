رابع أيام العيد.. كثافات مرورية منخفضة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 19يونيو 2024، كثافات مرورية منخفضة بأغلب محاور وميادين المحافظتين، بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

شوارع وميادين الجيزة

ظهرت كثافة مرورية متوسطة بمحافظة الجيزة، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خصوصا الأحياء وشارع المحور المركزي، بينما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، وذلك بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

شوارع وميادين القاهرة

كما ظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

فيما ظهرت كثافة مرورية متوسطة بميدان عبدالمنعم رياض وبمنطقة المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر، توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند السير من العباسية تجاه غمرة، فإن هناك سيولة مرورية.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تعزيز الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والتنظيمية، وكذلك المساعدات الفنية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية.