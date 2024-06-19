لأول مرة.. التضخم في بريطانيا يعود إلى 2%

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات أبريل مع متوسط ​​توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وبينما يعتقد معظم خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن البنك سيبدأ في أغسطس خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5.25%، تعتقد الأسواق المالية أن أول خطوة للبنك ستكون في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح وتقدر بنسبة 10% فقط بأنه سيخفضها هذا الأسبوع.

وكشفت بيانات مايو أن تضخم أسعار الخدمات بلغ 5.7 بالمئة بانخفاض عن 5.9 بالمئة في أبريل لكنه لم يتراجع كثيرا إلى 5.5 بالمئة كما توقع خبراء الاقتصاد.