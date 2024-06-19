يورو 2024| اليوم.. بداية الجولة الثانية من مجموعات أمم أوروبا

تنطلق اليوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بثلاث مواجهات بين ألمانيا والمجر، إسكتلندا وسويسرا، وكرواتيا وألبانيا.

كرواتيا يسعى لمداواة جراحه أمام ألبانيا

تبدأ ثاني جولات يورو 2024 في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حينما يسعى منتخب كرواتيا لمداواة جراحه في البطولة بمواجهة ألبانيا، وذلك بعدما خسر من منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية في نسختها السابعة عشرة التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة كرواتيا ضد إسبانيا

خسارة المنتخب الكرواتي، جعلت رفاق المخضرم لوكا مودريتش، يتذيلون جدول ترتيب المجموعة الثانية بلا نقاط، ليتصدر الماتادور الإسباني قمة الترتيب بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب إيطاليا صاحب مركز الوصافة، فيما احتل منتخب ألبانيا المركز الثالث بلا نقاط أيضًا.

ويحاول منتخب كرواتيا أن يحقق الفوز على نظيره الألباني بملعب فولكسبارك، للدخول في المنافسة على خطف إحدى بطاقات التأهل للدور المقبل، في ظل الصراع الشرس بين منتخبات المجموعة، التي تعد الأقوى في يورو 2024.

منتخب ألمانيا يواجه المجر لحسم التأهل مبكرًا للدور المقبل

وفي السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف منتخب ألمانيا نظيره المجر على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024، وذلك من أجل حصد الثلاث نقاط من المباراة، لكي يتأهل مبكرًا إلى دور الـ16 من المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الألماني كشر عن أنيابه في افتتاح البطولة، يوم الجمعة الماضي، بالفوز على إسكتلندا بنتيجة 5-1 على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، ليؤكد على سعيه نحو اللقب الرابع من بطولة كأس أمم أوروبا.

منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا، يدخل المباراة ضد المجر، متصدرًا لترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الوصيف حتى الآن، بينما يأتي المجر ثالثًا بلا نقاط.

منتخب إسكتلندا يصطدم بقوة سويسرا

بينما في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يصطدم منتخب إسكتلندا بقوة سويسرا، الذي أظهرها أمام المجر في أولى المباريات بتحقيق الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

منتخب سويسرا يضم عناصر مميزة، أبرزها: يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، جرانيت تشاكا لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني، الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع كبار الدوريات الخمس الكبرى.

وبالرغم أن منتخب إسكتلندا اصطدم بمنتخب ألمانيا في أول مباراة له في يورو 2024، حينما واجهه في مباراة الافتتاح على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة، إلا أنه يبحث عن رد اعتباره أمام سويسرا على ملعب راين إنرجي؛ من أجل تحقيق حلم القائد أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، الذي أكد أن المنتخب الإسكتلندي قادر على صناعة التاريخ في البطولة.

مباراة سويسرا ضد المجر

ويبحث منتخب سويسرا عن الانتصار الثاني له في المجموعة الأولى، لكي يبتعد ببطاقة التأهل للدور المقبل، قبل أن يدخل في حسابات أفضل ثوالث، حيث يحتل المركز الثاني وفي رصيده 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب ألمانيا المتصدر، بينما يتذيل منتخب إسكتلندا الترتيب بلا نقاط.