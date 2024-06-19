تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع الوسطاء مستمرة في محاولة لتحقيق انفراجة بشأن صفقة الرهائن.

وأضاف المسؤولون وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية أن: "التصريحات المتشائمة من كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن التهدئة على الجبهة الشمالية تشهد على صعوبات المضي قدماً في صفقة إعادة الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة".

فيما استشهد ستة فلسطينيين في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة الليلة الماضية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت "وفا" أن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة أبو صفية في الشارع الثاني من الحي، مما أدى إلى سقوط الشهداء.

وأشارت "وفا" إلى أن فرق الإنقاذ والمواطنين تمكنوا من انتشال جثامين ثلاثة شهداء آخرين إثر قصف شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.