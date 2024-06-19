استقرار ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس وحركة الملاحة.. و"خبراء" يكشفون تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الأيام المقبلة

في ظل الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار هذا الانخفاض تدريجيا اعتبارا من أمس الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

نشاط الرياح



وأكدت، أن هناك نشاطا للرياح المعتدلة على كافة الأنحاء، وعلى فترات متباعدة من اليوم، موضحة أن نشاط الرياح يستمر حتى نهاية الفترة المشار إليها.

ارتفاع الأمواج

وكشفت عن استقرار حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من متر إلى 1,75، واعتدال أيضا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2,5 متر.

مناخ مستقر حتى نهاية الأسبوع

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تراجعت منذ يوم الاثنين الماضي، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، حيث يرجع ذلك إلى نشاط الرياح التي تعمل على تلطيف الأجواء، والحد من أشعة الشمس.

أضافت "الدكتورة منار"، أن طقس خلال الفترة الحالية يكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت، أن الطقس شديد الحرارة مستمر معنا، حيث تسجل الحرارة على المناطق الجنوبية 45 درجة، والقاهرة 38 درجة حتى 39 درجة، مشيرة إلى أنه مع دخول فترات الليل يحدث انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، إذ تصل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 24 إلى 25 درجة، مع وجود نشاط للرياح، ما يساعد على الأجواء المعتدلة.

كتل صحراوية ساخنة

وأرجعت سبب استمرار الطقس شديد الحرارة إلى تأثر البلاد بالكتل الصحراوية الساخنة القادمة من المناطق الصحراوية جنوب وغرب البلاد، وستظل مؤثرة على محافظات وسط جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة منخفضة

كما يوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى أمس الثلاثاء سجلت 37 درجة مئوية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولكن بنسبة بسيطة، مشيرا إلى أن محافظات جنوب الصعيد مازالت تحافظ على درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، إذ تتراوح في حدود 46 درجة مئوية.

ويتابع «القياتي»، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، إذ تكون درجات الحرارة بها في حدود 30 درجة مئوية، ولكن تعتبر نسب الرطوبة هي الأعلى مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، وبالتالي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

منخفض الهند الموسمي

ويقول، إن القاهرة تسجل درجات حرارة في حدود 24 درجة مئوية ليلا بينما السواحل الشمالية تصل إلى 20 و22 درجة مئوية ليلا، ولكن نشعر بحالة من الدفء بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدًا أنه على مدار الأيام القادمة ولمدة أسبوع تقريبًا حتى بدايات الأسبوع المقبل، سيكون هناك درجات حرارة مشابهة للأيام الجارية أو ربما أعلى بمعدل من درجة إلى درجتين، وذلك يرجع إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي، والذي يعتبر الكتلة الرئيسية التي تؤثر على البلاد خلال فصل الصيف.