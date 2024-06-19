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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قتلى وجرحى في انفجارات بمستودع ذخيرة للجيش في تشاد

تشاد
تشاد
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اندلع حريق هائل في مستودع عسكري ضخم للذخيرة في العاصمة التشادية إنجامينا، ما تسبب في انطلاق مقذوفات من مختلف العيارات وانفجارها في السماء. 

وقال الرئيس التشادي محمود ديبي إنتو - وفقا لما نقلته قناة "فرانس 24 " الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الانفجار في مستودع الذخيرة ناجم عن حريق، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى، من دون أن يذكر أرقاما محددة.
من جانبه، قال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله، إن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة تابع للجيش في العاصمة إنجامينا، أدى إلى سلسلة من الانفجارات.. وقال شهود إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب عدد آخر.

ونشرت وسائل إعلام صورا لقذائف مدفعية فارغة سقطت على منازل.
 

أنجامينا تشاد مستودع ذخيرة