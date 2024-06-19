ترامب: بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة السبع

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه جو بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع، ويواصل السخرية من البلاد بسلوكه الغريب.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية ويسكونسن، في معرض تعليقه على لقطات من إحدى فعاليات القمة، حيث كان لا بد من إعادة بايدن الذي أضاع زملاءه إليهم: "بايدن يحرجنا على المسرح العالمي. في نهاية هذا الأسبوع جعل من الولايات المتحدة أضحوكة في جميع أنحاء العالم".

وتابع ترامب، قائلًا: "الآن سيلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي في ذلك. ويقول إن وسائل الإعلام تجعل الأمر يبدو وكأنه لا يعرف مكانه.. ثم قاده أوباما ممسكًا بيده كما لو كان طفلًا. كان بإمكان أوباما أن يفعل ذلك بلطف أكثر، وليس بهذه القسوة. الآن أنصار بايدن مستاؤون للغاية من هذا الحادث".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، إن مقاطع الفيديو التي تظهر حوادث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي يتم تداولها على الإنترنت، والتي يتصرف فيها رئيس الدولة بشكل غريب ويتجمد في العلن، هي مجرد "تزوير رخيص".