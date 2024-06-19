القبض على المتهم بقتل زوجته ضربا في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته ضربا بسبب خلافات أسرية في العمرانية.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها ضربا بسبب خلافات أسرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.