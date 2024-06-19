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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اكتشاف عمود غامض برّاق في لاس فيجاس الأمريكية

عمود غامض براق في
عمود غامض براق في لاس فيجاس
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حيّر هيكل غامض على شكل عمود برّاق ضباط الشرطة في لاس فيجاس الأمريكية بعد أن شوهد وهو يتلألأ في سلسلة جبال نائية.

وقالت شرطة لاس فيجاس إن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على الجسم الغريب البرّاق بالقرب من غاس بيك في محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية في نيفادا.

وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أي فكرة عن مصدر العمود أو سبب وضعه في المكان، مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد يساهموا في معرفة ماهية هذا اللغز.

وفي منشور على حسابها في إكس، قالت الشرطة: "تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للمشي لمسافات طويلة مثل عدم الاستعداد للطقس، أوعدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!".

وكان العام 2020 قد شهد رصد العديد من الأعمدة البراقة الغامضة، أشهرها ما وجد في ولاية يوتا، وكان هيكلا بارتفاع 12 قدما، وفقما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وأعقب ذلك مشاهدات في رومانيا ووسط كاليفورنيا وفي شارع فريمونت الشهير في وسط لاس فيجاس.

وفي مارس من هذا العام، ظهرت أيضا كتلة طولها 10 أقدام على أحد التلال في جنوب شرق ويلز.

عمود غامض براق لاس فيجاس الأمريكية