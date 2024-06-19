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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غرب رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في قصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية.  حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت وفا بأن طائرات الاحتلال قصفت الخيام، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، وتسبب في اندلاع حرائق في المكان. تداولت الأنباء أيضًا عن وقوع مجزرة في المنطقة نتيجة لهذا الهجوم.

 

وفي سياق متصل، استهدفت طائرات الاحتلال والمدفعية حي السعودي غرب رفح، وشنت طائرات مسيرة هجمات كثيفة على الحي، فيما تقدمت قوات الاحتلال برا نحو الحي وشارع الطيارة.

 

كما قصفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ومنازل المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 37،372 شهيدا، وأصيب أكثر من 85،452 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. وما زال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يعيق الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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