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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الشيخ رضوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد ستة فلسطينيين في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة الليلة الماضية. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت "وفا" أن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة أبو صفية في الشارع الثاني من الحي، مما أدى إلى سقوط الشهداء. 

وأشارت "وفا" إلى أن فرق الإنقاذ والمواطنين تمكنوا من انتشال جثامين ثلاثة شهداء آخرين إثر قصف شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال على الحي السعودي غرب مدينة رفح، حيث استهدف القصف مواطنين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.

 

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