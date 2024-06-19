مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تواصل فعالياتها ثالث أيام عيد الأضحى في بئر العبد

لليوم الثالث على التوالي، استقبلت مركز شباب بئر العبد، الجمهور للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، ضمن قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة.

وأشار إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير المراكز والمشروعات الاستثمارية والتي تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري، موجها مديري المراكز والأندية برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين

الجدير بالذكر أن مراكز الشباب شهدت إقبالا كثيف من المترددين، من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، وسط إجراءات السلامة للحفاظ على المترددين، والظهور بالشكل اللائق.