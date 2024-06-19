اقبال كبير من المواطنين على مراكز شباب شمال سيناء خلال أيام العيد

شهدت مراكز الشباب بشمال سيناء إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك فاق الإقبال على الأماكن العامة الأخرى بعدما وضعت مراكز شباب شمال سيناء، خريطة برامج وفعاليات، طوال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر».

وخلال اليومين الماضيين، ساهمت المبادرة في إدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

إنطلقت فاعليات مبادرة ” العيد أحلى بمراكز شباب” في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العريش لاستقبال الاطفال والشباب والاهالي للاحتفال بالعيد، في المبادرة التي أطلقتها

وأكد وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء ايهاب عبد الوهاب أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كل المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، في ثالث أيام عيد الأضحى المباركً

ووجه ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، تعليماته إلي كافة مراكز الشباب والأندية الرياضية، بضرورة فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية أبوابها طوال أيام عيد الاضحى المبارك، لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية، لإسعاد الجماهير من كافة الأعمار

وأشار، إلى استمرار فتح مراكز الشباب أبوابها للأعضاء من جميع الفئات وإتاحة كافة إمكانياتها للجمهور مع الاهتمام بتنفيذ فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتحقيقا لرؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.