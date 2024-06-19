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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تدمير 9 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن وفوق خليج عدن خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت "اسكاي نيوز" عربية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الضربات التي توجهها القوات الامريكية ضد مواقع الرادار التي يديرها الحوثيون في اليمن، ردا على التوترات المتزايدة في أعقاب الهجمات الأخيرة على السفن.

وكشف موقع أن بي سي نيوز الأمريكي، أن هذه التصرفات تسلط الضوء على الصراع المتصاعد الذي أدى إلى تشبيه المعارك البحرية بالحرب العالمية الثانية.

وتكافح البحرية الأمريكية، التي تشارك في عملياتها القتالية الأكثر كثافة منذ الحرب العالمية الثانية، هجمات الحوثيين على طرق الشحن الحيوية للشحنات العالمية وشحنات الطاقة.

الجيش الأمريكي طائرات مسيرة الحوثيين اليمن خليج عدن