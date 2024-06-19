الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تدمير 9 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن وفوق خليج عدن خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت "اسكاي نيوز" عربية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الضربات التي توجهها القوات الامريكية ضد مواقع الرادار التي يديرها الحوثيون في اليمن، ردا على التوترات المتزايدة في أعقاب الهجمات الأخيرة على السفن.

وكشف موقع أن بي سي نيوز الأمريكي، أن هذه التصرفات تسلط الضوء على الصراع المتصاعد الذي أدى إلى تشبيه المعارك البحرية بالحرب العالمية الثانية.

وتكافح البحرية الأمريكية، التي تشارك في عملياتها القتالية الأكثر كثافة منذ الحرب العالمية الثانية، هجمات الحوثيين على طرق الشحن الحيوية للشحنات العالمية وشحنات الطاقة.